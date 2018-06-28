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DHA İSTANBUL -  AKOM'DAN 5 İLÇEYE UYARI

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

28 Haziran 2018 18:05

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
AKOM\'dan İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)\'nden yapılan açıklamada, \"İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre  bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış,   Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00’a kadar aralıklarla  kuvvetli  gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor\" denildi.

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