DHA İSTANBUL - AK PART İL BAŞKANINDAN SİLİVRİ'DE AÇIKLAMA   



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

15 Temmuz\'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul\'da devam eden \"ana darbe davası\", birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından takip ediliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonu önünde yaptığı açıklamada uzun zamandır davaları takip ettiklerini ve çok farklı duygularla burada bulunduklarını söyledi.

Temurci, \"Darbe gecesi çok büyük badire atlatıldığını, darbeyi kimin yaptığını ve millete silah doğrulttuğunu biliyoruz. Onun için aslında bu davaların sonucunu biz gönülden biliyoruz. Bu darbeyi yapan FETÖ alçağı ve ona aklını kiraya verenlerle ilgili kafamızda hiçbir soru işareti yoksa biz ne için buradayız. Bu soruyu sormamız lazım\" dedi

Temurci, \" \'Kontrollü darbe\', \'Şehitlerin katili devlettir\' dediler. Bunları lanetliyoruz. Burada oluş gayemiz şudur; hukuku itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Bu darbe girişimi adeta \'olmadı\' diye millete anlatmaya çalışanlar var. Millet burada ve burada olmaya devam edecek. Bu davaların gerçek sahibi millettir. Bu dava sonuçlanıncaya kadar burada olacağız. İzlediğimiz davalarda, kanalizasyon çukurunda yakalanan FETÖ alçakları biz bunu yapmadık, haberimiz yok. Niçin buradayız?\' diyor. Onun için büyük bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Büyük bir tarih, destan yazan milletin destanı elinden çalınmaya çalışılıyor\" diye konuştu.

Tüm İstanbulluları davaları takip etmeye çağıran Temurci, hukuka ve adalete sonuna kadar inandıklarını, milletin hukukunu çiğneyenlere de en güzel cevabı yine hukukun vereceğine inandıklarını söyledi.



Görüntü Dökümü

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- Duruşmayı izlemeye gelenlerden detay

- Temurci nin acıklaması



