DHA İSTANBUL - AĞVA'DA TATİLCİLERE KARACA SÜRPRİZİ

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Güneşli havada Pazar gününü Şile Ağva\'da değerlendiren tatilciler, karaca sürpriziyle karşılaştı.

Tatilciler bugün, güneşli havayı değerlendirdikleri Yeşilçay Deresi kenarında bir karaca ile karşılaştı. Derede bir süre ilerleyen karaca, karaya çıkarak ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Karacanın derede ilerlemesi ve karaya çıkarak gözlerden kaybolması bir tatilcinin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Karacanın, derede ilerlemesi

-Karacanın, karaya çıkarak ormanda gözden kaybolması





