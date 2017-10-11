DHA İSTANBUL - AĞLAYARAK OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Avcılar\'da 9 ay önce birlikte yaşadığı ve kendisinden 25 yaş küçük İdris Çakır\'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Fatma Demir ilk duruşmada ağlayarak olay gününü anlattı.

SEGBİS İLE BAĞLANARAK İFADE VERDİ

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya İzmir\'de tutuklu bulunan sanık Fatma Demir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile duruşmaya bağlanarak ifade verdi. Sanık Demir, olayın böyle sonuçlanmasını asla istemediğini, İdris Çakır\'a evli ve 2 çocuklu olduğunu, yaş olarak da büyük olduğunu söylediğini belirtti. Duruşmada ağlayarak ifadesine devam eden sanık Demir, İdris Çakır\'ın eşini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine bu ilişkiye devam ettiğini savundu.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Fatma Demir savunmasına şöyle devam etti: İdris bazen inşaatlarda çalışıyordu. Çok küfürlü konuştuğu için işten çıkarmışlar. Çöp toplamaya başladı. Ben de \'Çöple olmaz\' dedim. O gün de çok hastaydım. Şeker hastasıyım. Ben de pazarlar dağıldıktan sonra arta kalan sebzeleri alarak eve getiriyordum. Bayat ekmekleri bulup ısıtıp yiyordum. O günde pazara gidemeyeceğimi çok hasta olduğumu söyledim. O da \'Tabi sen öğretmen karısısın alışmışsın rahat yaşamaya…\' deyip küfür etti. Yumruk ve tokat attı. Sürüne sürüne gittim onunla. Arabayı doldurduk. Çok halsiz oldum. Şekerim düştü. Yanımda yiyecek de yoktu. Herkes beni onun yanında görünce üzülüp acıyordu. \'Sen utanmıyor musun bu ablayı böyle arkanda dolaştırmaya?\' diyorlardı. İdris de onlara küfür ediyordu\"

“ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM \"

Sanık Demir, “Eve geldik. Yemek yiyecektik. \'İdris istersen bugün sen de gitme, yarın sabah çıkalım\' dedim. \'Yok çabuk bir şeyler hazırla tekrar çıkacağız\' dedi. \'Gel bugün çıkmayalım\' dedim. \'Bir şeyler hazırla, tekrar çıkacağız\' dedi. Ben çok halsizdim. Terlemeye başlamıştım. İki saat aç kalınca zaten yere düşüyordum. Gitmeyeceğimi söyledim. \'Sen yanımda olunca millet bize para veriyor\' dedi. \'Sen erkeksin, elin ayağın tutuyor, sen git\' dedim. Bunu deyince oturduğu yerde boğazımı sıktı. Öleceğimi zannettim. Ellerim sakattır, Ellerime bıçak attı. Dudaklarımı kırdı. Dişimi kırdı. Saçlarımı yolmaya başladı. Bana çok çektirdi. \'İdris gözlerimi morartma ev sahibi görürse şikayet eder\' dedim. Ben ev sahibine İdris\'i \'oğlum\' diye tanıtmıştım. Boğazımı bıraktı, \'Beni kurtarın\' diye bağırdım. Ben bağırınca elini bıçağa uzattı. Küfür ederek, \'Benim kaybedecek bir şeyim yok, kendin düşün, çocuklarım yok\' dedi. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Yerde bayağı bir boğuştuk.Şekerim düşüyordu. Terliyordum. Bayıldım mı ne oldu bilmiyorum. Bıçak ona geldiğinde hiç bağırma sesi duymadım. Ona bıçak sallamadım. Öyle olsa ilk başta bana sahip olduğunda bıçak kullanırdım. Onu hiç kırmadım ve üzmedim. Ne dediyse hep istediği gibi oldu\" diye konuştu.

“ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİ\"

Fatma Demir\'in avukatı da müvekkilinin haksız bir saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettiğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı iddianameye 11 Şubat\'ta meydana gelen olay şöyle oldu: Başkasıyla evli olan Fatma Demir(52) ile birlikte yaşadığı İdris Çakır (27) arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Fatma Demir de eline geçirdiği ekmek bıçağı ile İdris Çakır\'a kalp hizasında vurarak öldürdü. Fatma Demir, daha sonra avukatıyla emniyete giderek, İdris Çakır\'ı öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. İdris Çakır\'ın iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Fatma Demir hakkında “Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

