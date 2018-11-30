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DHA İSTANBUL -  AĞAÇ, FIRTINADA MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kadıköy'de bir ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi

30 Kasım 2018 05:34

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Marmara Bölgesi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kadıköy\'de bir ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Bostancı Mahallesi Emanet Sokak\'ta saat 23.30 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle, 12 katlı binanın otoparkında bulanan bir ağaç, park halindeki servis minibüsünün üzerine devrildi. Devrilen ağacının sesini duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri minibüsünün üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Devrilen ağaç, yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından minibüsün üzerinden kaldırıldı. Devrilen ağaç nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Devrilen ağaçtan detaylar
-İtfaiye ekipleri ağacı testere yardımıyla kesmesi
-Bina sakinlerinden detay
-Ağacının kaldırılması
-Servis minibüsün ön kısmında maddi zarar oluşması
-Bina ve otoparktan detaylar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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