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DHA İSTANBUL -  ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ YIKIMI İÇİN VİNÇ GETİRİLDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için vinç getirildi

04 Ekim 2018 17:28

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) ADNAN Oktar\'ın Kandilli\'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için vinç getirildi. 
Hafta başında başlayan villadaki eşyaların tahliyesi sabah saatlerinde de devam etti. Ardından villaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler geldi. Ekiplerin villa içinde kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlattıkları öğrenildi. Bu sırada polis gazetecileri villa çevresinden uzaklaştırdı. Saat 14.00 sıralarında ise yıkım için villaya vinç getirildi. Ekiplerin villadaki çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü
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-Polislerin güvenlik noktası
-Villadan çıkan nakliyat kamyonları
-Vİnçin villaya girişi
 

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