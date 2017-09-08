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DHA İSTANBUL - ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: (ZAFER ÇAĞLAYAN'A ABD'DE DAVA) : BU İDDİANAMELERİN HUKUKİ BİR TARAFI BULUNMAMAKTADIR

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "Adli Yıl Açılış Programı"na katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı

08 Eylül 2017 22:31

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen \"Adli Yıl Açılış Programı\"na katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi\'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Eski Bakan Zafer Çağlayan\'a ABD\'de dava açılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gül, \"Türkiye\'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Bu iddialar aslında Türkiye\'de, Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun Amerika Birleşik Devletinin hukuk sisteminin itibarına gölge düşüreceğine inanıyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Abdülhamit Gül\'ün soruları yanıtlaması

08.09.2017 - Haber Kodu : 170908168

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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