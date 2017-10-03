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DHA İSTANBUL - ABDULLAH GÜL'DEN TALABANİ İÇİN TAZİYE MESAJI

İSTANBUL DHA 11

03 Ekim 2017 23:21

İSTANBUL DHA
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin ölümünün ardından resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.
Abdullah Gül mesajında, \"Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'ye Allah\'tan rahmet, tüm Irak halkına başsağlığı diliyorum. Bağdat ziyaretimde Kerkük\'ün Türkmen, Kürt ve Arapların eşit temsil edildiği özel bir yönetim altında olması gerektiği konusunda mutabık kalmıştık. Bu düşüncesinde de samimiydi. Umarım bu fikir tekrar canlandırılır.\" ifadelerini kullandı.
Abdullah Gül, mesajla birlikte Irak ziyareti sırasında Talabani ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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