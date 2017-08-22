T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - 8 İLDE "GEVŞEK BANDROL" OPERASYONU (1)

    Çağatay KENARLI, İstanbul DHA   İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi

22 Ağustos 2017 19:50

 

 
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
 İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Polis ekipleri İstanbul merkezli yapılan operasyonda Tekirdağ, Kırıkkale, Zonguldak, Nevşehir, Balıkesir, Aydın ve Ankara\'da belirlediği şarap firmalarının, mantar tapayı kapatan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığını, kaplama üzerine yapıştırılan TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrollerinin ürünler satıldıktan sonra toplatıldığını ve yeni üretilen şaraplara takılarak pazarlandığını tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliler hakkında \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' ve \'Vergi Kaçakçılığı\' suçlarından işlem başlattı. Ekiplerin 26 adreste arama ve sayım işlemleri devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA   İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüTekirdağ Kırıkkale Zonguldak Nevşehir Balıkesir AydınAnkaraTAPDK TütünAlkol Piyasası Düzenleme KurumuPolisMücadele KanunuKaçakçılığıEkiplerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24