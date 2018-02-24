T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - 5 KATLI BİNANIN EN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı

24 Şubat 2018 09:27

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE Talatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı.
Songül Sokak\'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dubleks dairede yaşayan Yüksel İşleyen, eşi ve kızı alevleri fark edince ailesiyle hemen dışarı çıktı. İşleyen bu arada itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıya müdahale etti. Karşı binanın çatısına çıkan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Yüksel İşleyen itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerek, \"Anlatacak çok şey yok. Sadece şunu söylüyorum. İtfaiye benim evime 500 metre. 40 dakika sonra geldi\" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------
-Alevlerden görüntü
-Binanın görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Polis ekipleri
-Vatandaşlar
-İşleyen ile röp.
-İşleyen\'in eşi ve kızı
-Genel ve detaylar
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Erhan TEKTENDHAKAĞITHANE Talatpaşa MahallesiSongül SokakYangınınYükselOlayKarşıSadeceGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AlevlerdenGEÇİLDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24