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DHA İSTANBUL - "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ FETÖ" DAVASINDA 4  TAHLİYE…

  Özden ATİK, İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığ

23 Ağustos 2017 15:59

 

Özden ATİK, İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan yargılandığı davada biri profesör, 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 11. celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, Bünyamin Yağcıtekin, Fatih Karabiber, Harun Akif Kabuk,  İbrahim Özbek, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Veli Çolak ve Yusuf Duran getirildi. Sanıklardan 1\'i duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken 11 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. 

4 SANIĞA TAHLİYE
Duruşmada savunmasını yapan araştırma görevlisi sanık Veli Çolak, \"Pensilvanya\'dan Bank Asya\'yı kurtarın talimatı üzerine yüklü miktarda para yatırdığı\" yönündeki iddiayı reddetti. Çolak, \"Kesinlikle talimatla ilgisi yok. Bankayı ticari amaçla kullandım. Hesap hareketlerimden de bu anlaşılacaktır\" dedi. Tanıkların dinlendiği duruşma sonrasında mahkeme heyeti, sanıklardan Doç.Dr. Deniz Güney\'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi, Mustafa Başıbüyük\'ün sağlık durumu, Prof. Dr. Celal Kocatepe ve Veli Çolak\'ın mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 3 sanık hakkında imza atmak şeklindeki adli kontrol kararını kaldıran heyet, 13 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 20 Kasım\'a erteledi. 

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
İddianamede, sanıkların \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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