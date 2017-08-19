Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-

15 BİN 898 KİŞİ SORGULANDI

İstanbul\'da, 39 ilçede, 5 bin polisin katılımıyla \'Yeditepe Huzur\' adıyla yapılan asayiş denetiminde 1\'i kurusıkı ve 2 av tüfeği olmak üzere 10 adet silah ele geçirilirken, sorgulanan 15 bin 898 kişiden çeşitli suçlardan aranması bulunan 68 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 335 işyerinin denetlendiği uygulamada 27 işyerine idari işlem yapıldı. Trafik uygulamasında ise 4 bin 229 araç denetlenirken, 253 araca toplam 204 bin 92 lira para cezası kesildiği belirtildi.

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