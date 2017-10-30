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DHA İSTANBUL - "KALİPSO KRALI" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul  DHA  Geçirdiği kalp krizinin ardından dün hayatını kaybeden, "Kalipso Kralı" olarak anılan sanatçı Metin Ersoy(83) İstanbul'da ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

30 Ekim 2017 20:04

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul  DHA 
Geçirdiği kalp krizinin ardından dün hayatını kaybeden, \"Kalipso Kralı\" olarak anılan sanatçı Metin Ersoy(83) İstanbul\'da ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Türkiye\'de kalipso dansının temsilcilerinden Metin Ersoy için Caddebostan Kültür  Merkezi\'ndeki ilk törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Taziyeleri Metin Ersoy\'un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Cenazede eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Oya Başar, Keremcem, Burhan Şeşen gibi isimler yer aldı. 
Helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Metin Ersoy, Karacaahmet Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenazeden görüntüler
-Metin Ersoy\'un tabutu
-Cenazesi başında bekleyenler
-Oğlunun taziyeleri kabul etmesi
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detaylar
 

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