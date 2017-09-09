T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - "GÜVENLİ EV"DE YAKALANAN PKK'LI KADIN TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul'da Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda "güvenli ev" diye tabir edilen adreste gözaltına alınan kadın tutuklandı

09 Eylül 2017 00:34

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul\'da Terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda \"güvenli ev\" diye tabir edilen adreste gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren \"Sema\" kod adlı Seval O\'nun silah ve malzeme arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.
\"Güvenli ev\" olarak tabir edilen adreslerde kaldığı belirlenen Seval O. düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Seval O.\'nun üst aramasında ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede, şifreli olarak kaydedilen numaraların PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait olduğu ortaya çıkarıldı
Seval O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA İstanbul TerörPKKKCKTerörle MücadeleMüdürlüğüSevalEvde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24