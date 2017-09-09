DHA İSTANBUL - "GÜVENLİ EV"DE YAKALANAN PKK'LI KADIN TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da Terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda \"güvenli ev\" diye tabir edilen adreste gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren \"Sema\" kod adlı Seval O\'nun silah ve malzeme arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

\"Güvenli ev\" olarak tabir edilen adreslerde kaldığı belirlenen Seval O. düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Seval O.\'nun üst aramasında ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede, şifreli olarak kaydedilen numaraların PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait olduğu ortaya çıkarıldı

Seval O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi



