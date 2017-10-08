DHA İSTANBUL - "BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTI" İDDİANAMESİ TAMAM 

*SAVCI, 8\'İ TUTUKLU 11 SANIĞIN TAMAMI İÇİN 15\'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ.

* İdianameden ;

\"Şüphelilerin... \"Adalet\" ismiyle isimlendirilen yürüyüşün Gezi Parkı olayları benzeri şiddet içeren ve toplumda kaos oluşturacak olaylara dönüştürülmesinin amaçlandığı açıkça anlaşılmıştır. \"

Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA

Büyükada\'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin de aralarında bulunduğu 8\'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" ve \"Silahlı terör örgütne üye olma\" suçlarından 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 TEMMUZ 2017\'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu 11 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

TOPLANTIYI ORGANİZE AF ÖRGÜTÜ TEMSİLCİSİNDE BYLOCK İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada\'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç\'ın organize ettiği ancak Kılıç\'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir\'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise Büyükada\'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

\"AMAÇ : ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ KAOSA DÖNÜŞTÜRMEK \"

İddianamede şüphelilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'dan İstanbul\'a başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçladığı iddia edildi. İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDEKİ İSİMLER

İddianamede yer alan şüpheliler şöyle, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü\'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der\'li aktivist Şeyhmus Özbekli.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüleri

-Ghravi\'nin ve Steudtner\'in emniyetten çıkarken görüntüsü

-Büyükada Polis Merkezi\'nden görüntü

-Nalan Erkem\'in görüntüsü

-Genel ve detaylar



08.10.2017 - 15.03 Haber Kodu : 171008071



