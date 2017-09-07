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DHA İSTANBUL - "BU DAVANIN ESKİ HAKİMLERİ NEREDEYSE MAHKUMİYET ALACAK. BİZ HALEN BERAAT EDEMEDİK"

* "Ergenekon davası" nda 7 ismin avukatlığını üstlenen İlkay Sezer, FETÖ'den cezaevinde bulunan davanın eski hakim ve savcılarını kastedip yeni heyete bu sözlerle seslendi

07 Eylül 2017 16:26

* \"Ergenekon davası\" nda 7 ismin avukatlığını üstlenen İlkay Sezer, FETÖ\'den cezaevinde bulunan davanın eski hakim ve savcılarını kastedip yeni heyete bu sözlerle seslendi.  

Ümit TÜRK, İstanbulDHA 
Yargıtay\'ın bozma kararının ardından \"Ergenekon davası\" görülmesine devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya 18 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Metin Tamirci dava dosyasına ulaşan belgeleri okudu. 
Ardından avukatlar taleplere ilişkin beyanlarda bulundu. Aralarında Eski Orgeneral Hurşit Tolon\'un da bulunduğu 7 ismin avukatlığını yapan İlkay Sezer, davada \'derhal beraat\' kararı verilmesi gerektiğini belirterek, “Davanın eski hakim ve savcıları şuan içeride ve bu davaya ilişkin yaptıkları usulsüzlüklerden yargılanıyorlar. O hakim ve savcıların yargılanması nerdeyse mahkumiyetle sonuçlanacak ancak biz halen beraat edemedik\" ifadesinde bulundu. Diğer sanık avukatları da, savcılığın, \"olmayan örgütün yöneticisi ve üyesi bulunmayacağından bu suçlardan beraat kararı verilmeli\" yönündeki talebini hatırlatarak, beraat kararı verilmesini istedi. 
 Bu arada \"Ergenekon davası\"nı gören eski heyette üye hakim olan ve halen FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan Hüsnü Çalmuk\'un da mahkemeye dilekçe gönderdiğini açıklandı. Çalmuk dilekçesinde, süreçle ilgili bilgi talebinde bulundu. 
Mahkeme heyeti talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi. 
 
BAŞBUĞ\'UN DA BULUNDUĞU 63 SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI 
Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda 63 sanığın dosyası ayrılmıştı.
 

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