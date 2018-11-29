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DHA İSTANBUL - "25 ARALIK SORUŞTURMASINDA USULSÜZLÜK" DAVASI (1)

  Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile 13'ü tutuklu 71 sanıklı davada verilen esas hakkındaki mütalaada, 59 sanık hakkında, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ha

29 Kasım 2018 17:38

 

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile 13\'ü tutuklu 71 sanıklı davada verilen esas hakkındaki mütalaada, 59 sanık hakkında, \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenenler arasında 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da bulunuyor. 
 

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