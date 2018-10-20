DHA İSTANBUL - 3 İLDE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

İstanbul DHA

İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul\'un Çökmeköy, Sancaktepe, Sultangaz ilçeleri ile Gaziantep ve Kocaeli\'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv operasyon görüntüleri