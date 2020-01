DHA İSTANBUL - 21. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇIYOR

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali, 13-26 Kasım tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

21. İstanbul Tiyatro Festivali\'nin programı Zorlu PSM Sky Lounge\'da gerçekleştirilen özel bir gecede tanıtıldı. Mert Fırat\'ın sunuculuğu üstendiği gecede 21. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri de takdim edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivalin bu yıl 6 uluslararası, 13 yerli yapıma yer verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“2002 yılında sürdürülebilirliğini sağlamanın bir yöntemi olarak iki yılda bir düzenlenmeye başlayan İstanbul Tiyatro Festivali, 2017\'den itibaren izleyicileriyle yeniden her yıl buluşacak. Bu kararı hayata geçirme sürecinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı\'nı heyecanla, dayanışmayla, dostlukla destekleyen izleyicilerimize, sanatçılara ve sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. 1989 yılından bu yana Türkiye\'den ve dünyadan performans sanatları alanındaki en özgün, en dikkat çekici örnekleri izleyiciyle buluşturan festivalimiz bu yıl programında 6 uluslararası, 13 yerli yapıma yer veriyor. İzleyiciler, festivalin devam ettiği iki hafta süresince tiyatronun heyecan verici dünyasında derin bir nefes alma şansı yakalayacak. 50. yılına doğru ilerlerken İstanbul Kültür Sanat Vakfı\'nın hedeflerinden biri, özellikle gençler için etkinliklerinin erişilebilirliğini artırmak ve daha fazla kişinin kültür-sanat yaşamına katılımını sağlamak. İKSV Kültür-Sanat Kart projemizin yanı sıra festivallerimizde de bu amaçla bazı yenilikler yapıyoruz. İstanbul Tiyatro Festivali\'nde de bu yıl, festival sponsorları Aygaz, Opet ve Tüpraş\'ın desteğiyle, festivalin öğrenci biletlerinin 10 TL karşılığında alınabilmesini sağlıyoruz. Öğrencilerin festivali takip edebilmelerinin önündeki maddi engelleri kaldırabilmek amacıyla geliştirdiğimiz bu uygulamaya katkılarından dolayı sponsorlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyor ve tüm öğrencileri oyunlarımıza bekliyoruz. Tiyatro, kendimizi ve dünyamızı farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfetmemizi sağlayan, düşüncelerimizi bağımsızlaştıran bir güce sahip. İzleyicilerimizin festival boyunca bu gücü hep hissetmelerini ve doyurucu bir festival dönemi geçirmelerini diliyor, festivali geniş kitlelere duyurmak konusundaki çabaları için basın mensupları ile festivalimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.\"

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, geleceğe yatırım yapan projelere destek verdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Aygaz olarak, içinde bulunduğumuz toplumdan bağımsız bir gelişimin mümkün olamayacağı bilinciyle geleceğe yatırım yapan projelere destek veriyoruz. Köklü bir kültürel zenginliğe sahip ülkemizde çeşitli alanlarda sürdürülebilir projeler yürütüyor, bu faaliyetlerin daha da çoğalmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Uzun yıllar İstanbul Tiyatro Festivali\'ne verdiğimiz destek de bu değerli projeler arasında yer alıyor. İstanbul\'u tiyatronun merkezi haline getiren, 13 yıldır destek verdiğimiz İstanbul Tiyatro Festivali\'nin bundan böyle her yıl düzenlenecek olmasından ve bu yıl ayrıca festival kapsamındaki öğrenci projesine de sponsor olarak daha fazla gencin tiyatro ile buluşmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizimle aynı heyecanı paylaşan tüm sanatseverlere ve sanatçılara iyi seyirler dilerken, bu değerli organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta festival ekibi olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.\"

Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca da şöyle konuştu:

“Türkiye\'nin markası Opet, kültür, sanat ve spora destek olmayı öncelikli görevleri arasında sayan bir marka. İstasyonlarımızdaki ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimiz ve sponsorluklarımız ile de Türk insanının hayatının içinde yer alıyor ve farkındalık yaratıyoruz. Projelerimizin sonuçlarını ve sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Ülkemizde gerçekleşen sanat etkinlikleri arasında öncü bir role sahip olan ve bugüne kadar iki yılda bir hayata geçen Tiyatro Festivali\'nin bundan böyle her yıl seyirciyle buluşacak olması da bizlere ayrı bir sevinç katıyor. Bu yıl, \'öğrenci bileti\' uygulamasıyla daha fazla gencimizin bu seçkin eserleri izleme fırsatı bulacak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Toplumumuzun kültürel zenginleşmesi için büyük önem taşıyan tiyatro sanatının nitelikli ve güncel örneklerinin izleyiciyle buluşturulduğu bu değerli organizasyonla, genç kuşakların zihninde yeni ufukların açılmasına fırsat sunuyor olmaktan ötürü gururluyuz.\"

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan, İstanbul Tiyatro Festivali\'ni bu yıl da destekliyor olmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Tüpraş olarak, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamakta üstlendiğimiz rolün yanı sıra, sürdürülebilir kültür politikalarının geliştirilmesini sorumluluklarımız arasında sayıyoruz. Koç Topluluğu Enerji Grubu Şirketi olarak, kurucumuz merhum Vehbi Koç\'un “ülkem varsa ben de varımö felsefesinden aldığımız ilhamla İstanbul Tiyatro Festivali\'ni bu yıl da destekliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve tiyatro sanatımıza itibar sağlayan uluslararası bu festivali başarıyla organize eden İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı\'na teşekkürlerimizi sunuyor, herkese keyifli ve enerjisi yüksek, “bağımsızlık\" teması ile tiyatro bağımlılığımızı artıracak bir festival diliyoruz. Tüpraş enerjisi ile kültür ve sanatı gönülden desteklemeye devam edecek.\"

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise, 21. İstanbul Tiyatro Festivali programı ile ilgili detayları aktardı ve bu yıldan itibaren festivalin her yıl olmasına dair yaşadığı mutluğu ve düşünceleri şu sözlerle ifade etti: “21. İstanbul Tiyatro Festivali önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bildiğiniz gibi İstanbul Tiyatro Festivali, 2002-2016 yılları arasında iki yılda bir düzenlenerek yoluna devam etmişti. Bizler ise gerek seyirciler, gerek festivalin mutfağında çalışanlar olarak festivalin ilk fırsatta yeniden ilk düzenine dönebileceği umudunu hep yüreğimizde taşıdık. Bunun için çalışmalar yaptık, destekler bulmaya çalıştık. İstanbul gibi büyük bir kentte iki yılda bir düzenlenen bir tiyatro festivalinin yeterli olmadığını biliyorduk. Seyircimizin yabancı yapımları iki yılda bir ancak festival programında izleyebildiğinin farkındaydık. Yerli ve yabancı yapımların her geçen gün gelişen bir üretim ağı içinde olduğunun ve bu sürece festivalin ayak uydurması gerektiğinin bilincindeydik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve 2017 yılından başlayarak İstanbul Tiyatro Festivali\'ni her yıl düzenlemeye karar verdik. Festivalimizin dönemi Mayıs ayı idi. Ancak kentin yapısal faktörleri, ilk gösterimlerini festivalde yapan yapımların yurtdışı festivallerinde yer alabilmesi için yeterli zamana sahip olabilmeleri, sezona hazır olmaları, yurt dışındaki festivallerin ve tiyatroların sezon programlarıyla eş zamanlı olabilmek adına festivalimizi kasım ayına aldık.\"

Basın toplantısı ve ödül töreninde ayrıca 21. İstanbul Tiyatro Festivali\'nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakırköy Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Zorlu Holding A.Ş, ENKA Vakfı, Institut Français İstanbul, Tekfen Holding, Goethe-Institut İstanbul ve İsveç Başkonsolosluğu\'na birer teşekkür plaketi de verildi.

ÜÇ İSME ONUR ÖDÜLÜ

21. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri\'ne bu yıl tiyatro dünyasının üç önemli ismi layık görüldü. Festivalin ilk Onur Ödülü, yönetmen, senarist, dekoratör ve akademisyen Duygu Sağıroğlu\'na takdim edildi. Festivalin bir diğer Onur Ödülü yarım asırdır gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, feminist ve gönülden bir tiyatrosever olarak Türkiye\'nin kültür-sanat yaşamına damga vurmuş Zeynep Oral\'a verildi. Festivalin son Onur Ödülü ise, kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren, günümüzün en önemli koreograflarından Angelin Preljocaj\'a verilecek. Angelin Preljocaj\'a ödülü, 18 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro\'da sahnelenecek son eseri Fresk\'in gösteriminin ardından sunulacak.

19 TİYATRO VE DANS TOPLULUĞUNDAN 55 GÖSTERİ

21. İstanbul Tiyatro, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş\'ın sponsorluğunda 13-26 Kasım tarihleri arasında zengin bir programla tiyatroseverlerle buluşacak. İlk kez 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro, dans ve performans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, 2002 yılından beri iki yılda bir Mayıs ayında düzenleniyordu. Festival, bu sene yıllık seyrine geri dönecek ve iki hafta boyunca ulusal ve uluslararası klasik ve çağdaş yorumları izleyiciler ile buluşturacak. 21. İstanbul Tiyatro Festivali\'nde yurt dışından 6, Türkiye\'den 13 olmak üzere 19 tiyatro dans ve performans topluluğunun 55 gösterisinin yanı sıra yan etkinlikler programında bulunan okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilerek.

18 FARKLI MEKANDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

21. İstanbul Tiyatro Festivali oyunları ve yan etkinlikleri her iki yakadaki 18 farklı mekanda izleyicileriyle buluşacak. Festival oyunları “En Yüksek Katkıda Bulunan Mekan Sponsoruö Zorlu PSM (Ana Tiyatro, Drama Tiyatrosu, Studio) başta olmak üzere Moda Sahnesi, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu, Çevre Tiyatrosu, Caddebostan Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), DasDas, Kenter Tiyatrosu, ve MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi Şebnem Selışık Aksan Sahnesi salonlarında izlenebilecek. Festival programında yer alan ücretsiz yan etkinlikler ise, Tüyap Kitap Fuarı, Moda Sahnesi, Fransız Kültür Merkezi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Sahne Khas, Studio Oyuncuları ve Salon İKSV\'de gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN ULUSLARARASI KONUKLARI…

21. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl yurt dışından 6 tiyatro ve dans topluluğunu konuk edecek. Festivalde Antik Yunan tiyatrosunun efsanevi yönetmeni Theodoros Terzopoulos\'un kurucusu ve yönetmeni olduğu Attis Tiyatrosu, 7 yıl aradan sonra Bir Daha ile, bu yıl Onur Ödülü\'nü alacak kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren Fransız koreograf Angelin Preljocaj ise son eseri Fresk ile izleyicilerle buluşacak. Shakespeare\'in ölümsüz oyunu III. Richard ise çağdaş tiyatro sahnesinin en heyecan verici isimlerinden Thomas Ostermeier\'in yorumuyla sahnelenecek. Festival seyircisinin 18. İstanbul Tiyatro Festivali\'nde sahnelenen Hamlet\'teki performansıyla hatırlayacağı Lars Eidinger, III. Richard karakteriyle izleyenleri yine büyüleyecek. Festival programında ayrıca İtalyan katılımcı tiyatro topluluğunun hem çocukları hem de büyükleri dünyaya kelebeklerin gözünden bakmaya davet ettiği Kelebekler, Portekizli yönetmen Pedro Penim\'in 2017\'den başlayarak bir melankoli atlasının kılavuzluğunda zamanda yolculuğa çıkaran performansı Önce ve Lübnan asıllı Kanadalı oyun yazarı ve yönetmen Wajdi Mouawad\'ın hem yazıp hem yönettiği hem de oynadığı, Mouawad\'ın kişisel arayışına dair duygu yüklü bir oyun olan Yalnız yer alacak.

FESTİVALİN YERLİ YAPIMLARI…

21. İstanbul Tiyatro Festivali programında Türkiye\'den 13 yapım yer alacak. Festivalin ilk oyunu çağdaş tiyatro sahnesinin dikkat çekici yönetmenlerinden Serdar Biliş\'in güncel yorumu ile Çehov klasiği Martı, Pürtelaş Tiyatro prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşacak. 21. İstanbul Tiyatro Festivali programında B Planı prodüksiyonu Sami Berat Marçalı\'nın yazıp yönettiği öteki olmak, göçmenlik ve iletişim meseleleri çevresinde kurguladığı oyunu Yuva, Semaver Kumpanya\'dan yönetmen Volkan M. Sarıöz\'ün rejisiyle Herman Koch\'un aynı adlı romanından uyarlanan Akşam Yemeği, Bakırköy Belediye Tiyatroları\'ndan Ceren Ercan\'ın yazdığı ve Yelda Baskın\'ın yönettiği Seni Seviyorum Türkiye ve Shakespeare ile oyunlar oynamayı seven Kemal Aydoğan\'ın yönetiminde Fırtına da sahnelenecek. Festival programında ayrıca, İsviçreli oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt\'ın yazdığı, usta tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan yönetmenliğinde DasDas Sahne prodüksiyonuyla Uyarca, Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal\'ın yönettiği ve çağın en can yakıcı derdine değinen Göçmenleeeer, Galata Perform\'un yerli tiyatro yazınına yeni soluklar kazandırdığı Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin bir ürünü olan When In Rome Mesut Arslan\'ın şaşırtıcı rejisiyle, işlerinde bedenin olanaklarını araştıran, yeni nesil tiyatronun başarılı isimlerinden yönetmen Mirza Metin\'in tasarlayıp yönettiği Şermola Performans yapımı olan Panopticon yer alacak. Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, konsepti ve koreografisi kendisine ait olan performansı All About The Heart ile üç farklı operaya konu olmuş üç kadın karakterin öyküsünü bildiğimizin ötesinde bir yorumla sahneye taşırken, çalışmalarını beden, ses ve ritim ilişkisi üzerine yoğunlaştıran çağdaş dans ikilisi Taldans ise, ilk Rus fütürist operası Güneşin Zaptı\'nı festival seyircisiyle buluşturacak. Türkiye edebiyatının insanın karanlık tarafını anlatan derin ve sessiz ustası Nahid Sırrı Örik\'in, bugüne dek hiç sahnelenmeyen yapıtı İhanet Ankara Devlet Tiyatroları tarafından Özen Yula yönetiminde sahnelenecek. Zorlu Holding\'in düzenlediği Bir Hayal Bir Oyun yarışmasının kazananı 9 yaşındaki Gökhan Kızıklı\'nın sınır tanımayan hayalleri, Serdar Saatman\'ın uyarlaması, Gaye Cankaya\'nın yönetmenliğini üstlendiği Zorlu Çocuk Tiyatrosu\'nun yapımı Karton Şehir sahneye taşınacak.

FESTİVALİN YAN ETKİNLİKLERİ…

21. İstanbul Tiyatro Festivali\'nde gösterilerin yanı sıra 10\'nun üzerinde okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da ücretsiz gerçekleştirilecek. Antik Yunan tiyatrosunun yaşayan efsanesi, Attis Tiyatrosu\'nun kurucusu ve yönetmen Theodoros Terzopoulos, Dionysos\'un Dönüşü kitabının da tanıtılacağı bir söyleşi ve Küreselleşme Çağında Oyuncu başlıklı panelde izleyiciyle bir araya gelecek. Yönetmenin festival kapsamında sahnelenecek ve bir üçlemenin son halkası olan Bir Daha eserinin ilk oyunları olan Alarme ve Amor\'nun beyazperde gösterimleri de yapılacak.

Yan etkinlikler kapsamında İsveçli yönetmen ve oyun yazarı Mattias Andersson tarafından kaleme alınan İyi Davranışlar\'ın okunacağı, Yiğit Özşener yönetmenliğinde bir okuma tiyatrosu ve ardından yazarın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yan etkinlikler programında ayrıca dans ve performans sanatçısı Tuğçe Tuna ve İsveçli yönetmen, dramaturg ve müzisyen Johan Petri ve Türkiye Eleştirmenler Birliği işbirliğinde birer atölye çalışması, Festivalin onur ödülü sahibi Angelin Preljocaj\'ın çağdaş yorumu ile sahneye koyduğu Blanche Neige\'in ve Oliver Assayas tarafından Preljocaj yapıtı Eldorado\'nun prova sürecinde çekilen belgesel Eldorado/Preljocaj\'ın gösterimleri, Studio Oyuncuları\'nın kurucusu ve çok sayıda başarılı oyuncunun “hoca\"sı Şahika Tekand\'dan bir ustalık sınıfı ve “Türkiye ve Avrupa\'da Çocuklar İçin Kültür ve Sanat\" başlıklı bir söyleşi yer alıyor.

ULUSLARARASI TİYATRO PROFESYONELLERİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER…

Festival kapsamında yerli tiyatro sahnesinin başarılı örneklerinin yurt dışında farklı festivallerin ve kurumların programlarında yer almasını ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla ilk kez 2014\'te düzenlenmeye başlayan “Uluslararası Platform\" 2017 yılında da devam edecek. Bu yıl İstanbul Tiyatro Festivali uluslararası konuklarını iki farklı tarihte ağırlayacak. İlk buluşma İstanbul Tiyatro Festivali ve Corner in the World X bomontiada ALT işbirliğiyle 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fransa\'dan ONDA Kurumu\'nun desteği ile çok sayıda tiyatro profesyoneli festival programından bir bölümü izleme fırsatı bulacak. İkinci profesyonel buluşma ise 23-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

