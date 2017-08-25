DHA İSTANBUL -  20 YAŞINDAKİ GENÇ ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.

Turgut Reis mahallesi Mehter Sokak yakınındaki ormanlık alanda gencin hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 20 yaşındaki Sercan Akman\'ın öldüğünü belirledi.

Haberi alarak evlerinin yakınlarındaki ormanlık alan gelen Akman\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, Akman\'ın yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı.Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ormanlık alandan görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cesedi gören kişinin polise bilgi vermesi

-Yakınlarının görüntüsü

-Yakınlarının olay yerinden uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler



