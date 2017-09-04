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DHA İSTANBUL -  19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KARADENİZ'DE BOĞULDU (1)

  Hasan YILDIRIM, İstanbulDHA Ailesiyle birlikte kumköy sahiline giden 19 yaşındaki Gaye Koçtürk denizde boğularak hayatını kaybetti

04 Eylül 2017 18:37

 

Hasan YILDIRIM, İstanbulDHA
Ailesiyle birlikte kumköy sahiline giden 19 yaşındaki Gaye Koçtürk denizde boğularak hayatını kaybetti. Koçtürk\'ün gözleri önünde dalgaların arasında kaybolduğunu gören yakınları, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler denizde arama çalışmalarına hemen başlattı. Ekipler 19 yaşındaki genç kızın cansız bedenini denizden çıkardı. Koçturk\'ün cesedi ambulansla olay yerinden alındı. 

Görüntü Dökümü
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sahil
arama çalışmalarına katılan ekipler
genç kızın cansız bedenini denizden çıkarılması, ambulansla olay yerinden götürülmesi

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