DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASININ DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI SONA ERDİ

-\'TANKTAN G3 İLE HALKA ATEŞ AÇILDI\'

15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanıklı davanın dördüncü duruşması sona erdi.

Sorgusu yapılan tutuklu er Levent Kalelioğlu, köprüde motosikletli bir kişinin kendilerine doğru geldiğini belirterek, \"Motosikletli bir abi bize doğru geliyordu. \'Canlı bomba geliyor\' diye bağrışmalar oldu. Ön taraftaki asker gurubu komple ateş açtı. Resmen taradılar. Ardından tanktan G3 ile halka ateş açıldı. Halk yaralıları topluyordu, sonra yeniden ateş açılıyordu\" dedi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda görünen görülen davanın dördüncü duruşmasına 122 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Davanın sabah görülen oturumunda tutuklu erler İsmail Yurdakul ile İbrahim Sezer\'in sorgusu yapıldı. Öğleden sonra yapılan oturumunda ise tutuklu erler Kürşat Kulaoğlu, Levent Kalelioğlu ve Mehmet Emre\'nin sorgusu yapıldı.

Şehit ve gazilerin acısını paylaştığını söyleyerek sözlerine başlayan Levent Kalelioğlu, \"Sizin acınızı anlıyorum. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Bırakın halkı, havaya dahi ateş ettiysem müebbet cezaya razıyım. Hiçbir suretle silahımı kullanmadım\" dedi.

Kısa dönem askerlik yaptığını, terhisine 4 gün kala darbe girişiminin gerçekleştiğini söyleyen Kalelioğlu, \"Halı sahada maç yapıyorduk. Terör saldırısı oldu diye bizi nizamiyeye götürdüler. Koyun sürüsü gibi bizi götürdüler. Gerçek mermi verdiler bize ki, bizim silahlı nöbetimiz bile yoktu\" dedi.

\'TANKTAN G3 İLE HALKA ATEŞ AÇILDI\'

Tutuklu sanık Binbaşı Ahmet Taştan\'ın silahını kendisinden aldığını söyleyen Kalelioğlu, \"Köprüde sağ tarafımızdan çakarları yanan otomobil geldi. Taştan o araç gelmesin diye araca ateş açtı. TOMA\'ya ateş açtı. Valinin korumaları olduğunu söyleyen iki kişiyi de Taştan gözaltına aldı. Bizi buraya getiren komutanlar Kuleli Askeri Lisesi\'nde idi. Vatan haini subayların TSK\'da ne işi var. Motosikletli bir abi bize doğru geliyordu. \'Canlı bomba geliyor diye bağrışmalar oldu. Ön taraftaki asker gurubu komple ateş açtı. Resmen taradılar. Ardından tanktan G3 ile halka ateş açıldı. Halk yaralıları topluyordu, sonra yeniden ateş açılıyordu. Bu olaylar yaşanırken Unimog aracının orada bekliyorduk. Makineli silah sesi duyduk. Bulunduğumuz araca da bir kurşun isabet etti. Aracın yağ deposu delinmişti, patlayacağını düşündük. Erdoğan arkadaşımız gelerek, Kurtuluş Kaya\'nın vurulduğunu söyledi. Kurtuluş\'u komutan vurdu diye seslenenler oldu\" dedi.

FETÖ ile bir alakasının bulunmadığını söyleyen Kalelioğlu, \"İsterseniz idam verin, saygım sonsuz. Diyeceklerim bu kadar\" diyerek savunmasını tamamladı.

Duruşma sorgusu yapılmayan sanıkların sorgularının yapılması için yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 135\'i tutuklu 143 şüphelinin 15 Temmuz gecesi 32\'si vatandaş 2\'si polis olmak üzere 34 kişinin şehit edildiği köprüde yaşanan olaylardan sorumlu oldukları belirtiliyor.

Köprüye çıkan vatandaşların üzerine tanklardan 4 kez ateş edildiği belirtilen iddianamede, Ak Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bu olaylar sırasında şehit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.



