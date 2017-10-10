DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA SANIKLAR İFADE VERDİ…

“EĞER KORKAN VARSA ŞİMDİ SÖYLESİN KAFASINA SIKAYIM\"

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın ikinci duruşması sona erdi. Duruşmada ifade veren sanık Ali Altıner, canlı bomba olayı nedeniyle köprüye gittiklerini savunarak, Mürsel Çıkrıkçı\'nın içtimada \'Ciddi bir iş yapıyoruz, eğer korkan varsa şimdi söylesin kafasına sıkayım\' dediğini aktardı.

“AHMET TAŞTAN TOMA\'YA ATEŞ ETTİ\"

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıkların savunmaları alındı. Kuleli Askeri Lisesi\'nde şoför olarak askerliğini yaparken canlı bomba olayı nedeniyle köprüye götürüldüklerini söyleyen tutuklu sanık Ali Altıner, \"Kuleli\'de iç bahçeye gittik, Mustafa uzman herkesin telefonunu aldı. Orada canlı bomba olayı duydum. Mürsel Çıkrıkçı, \'Ciddi bir iş yapıyoruz, eğer korkan varsa şimdi söylesin kafasına sıkayım\' dedi. Köprüye gittik. Ahmet Taştan TOMA\'ya ateş etti, gözümle gördüm. \'Ya Allah Bismillah\' diye Beylerbeyi\'nden gelenlere ateş açtı. O anda çok şaşırdık. \'Terör saldırısı, canlı bomba\' olabilir diye buraya gelmiştik. İki vatandaş Türk bayrağını açmıştı. Bayrağın ortasına ateş etti\" dedi.

“AYAĞINA ATEŞ AÇACAKSIN\" DEDİ

İki insanın vurulduğunu gözüyle gördüğünü söyleyen Ali Altıner, \"Biri Kurtuluş Kaya diğeri de ayağından vurulan biri. Turgay Ödemiş bizi dizdi, \'ayağına ateş açacaksın\' dedi. Bir kişinin ayağından vurulduğunu gördüm ama kimin vurduğunu görmedim. Ben de bir kaç el havaya ateş açtım. Köprünün tellerinin oradaydık. Tek bir el \'pat\' sesi geldi. Çok uzaktan gelen bir ses değildi. G-3 sesiydi. Kurtuluş Kaya\'nın yere yığıldığını gördüm. Kimin vurduğunu görmedim. Sürekli Ahmet Taştan vurdu rivayetleri dönüyor\" diye konuştu. Sabaha kadar köprünün oradaki çukurda kaldıklarını söyleyen Ali Altıner, sabah polisin gelmesi ile Bayrampaşa\'ya götürüldüğünü, 4 gün sonra da mahkemeye çıkarılarak tutuklandığını anlattı.

“EĞER ERLER EMRİNİZE UYMAZSA KAFASINA SIKIN\" DEDİ

Sanıklardan İsmet Özkesemen şunları söyledi:

3 Mayıs\'da Isparta\'da askerliğe başladım. Usta birliğim Kuleli Askeri Lisesi\'ne çıktı. 15 Temmuz günü 16.00-16.30 sıralarında tatbikat olacağını duydum. Bölük komutanı herkes kumuflaj giymesini istedi. Mürsel Çıkrıkçı \'Ciddi bir iş yapıyoruz. Polisler bizim emrimizin altına girdi\' dedi. Oradaki subaylara da \'Eğer erler emrinize uymazsa kafasına sıkın\' dedi. Kurtuluş Kaya vurulduktan sonra korktuğum için havaya ateş ettim, kaçacak yerim yoktu. İstanbul\'u hiç bilmiyorum, ilk kez İstanbul\'a gelmişti.

Özkesemen, savunmasının sonunda suçlamaları reddetti, tahliyesini ve beraatini istedi. Sanıkların savunmasının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.