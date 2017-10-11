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DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASINDA 3. DURUŞMA (1)

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA 15 Temmuz darbe girişimi gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı

11 Ekim 2017 13:37

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
15 Temmuz darbe girişimi gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasına 130 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşma, tutuklu er Özcan Oduncu\'nun sorgusu ile başladı. 

İDDİANAMEDEN         
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 135\'i tutuklu 143 şüphelinin 15 Temmuz gecesi 32\'si vatandaş 2\'si polis olmak üzere 34 kişinin şehit edildiği köprüde yaşanan olaylardan sorumlu oldukları belirtiliyor. 
Köprüye çıkan vatandaşların üzerine tanklardan 4 kez ateş edildiği belirtilen iddianamede, AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bu olaylar sırasında şehit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. 

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