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DHA İSTANBUL - 15 KASIM'DA SINIR KAPILARINDAKİ O UYGULAMA KALKIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  15Temmuz Darbe girişiminin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı 15 Kasım'dan itibaren kaldırıl

13 Kasım 2017 20:40

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
15Temmuz Darbe girişiminin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı 15 Kasım\'dan itibaren kaldırılıyor.
Darbe girişiminin ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurlar, nüfus cüzdanları ile KKTC ve Gürcistan\'a gitmek isteyenler bağlı bulundukları kurumlardan yurt dışına çıkabilir yazısı almaları gerekiyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden uçamıyordu. Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım\'dan itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek.

YOLCULAR KARARDAN MEMNUN
Yeni uygulama ile yurt dışına çıkarken evrak almak zorunda kalmayacaklarını belirten yolcularından Faik Helvacıoğlu, “Ayın 15\'inde kalkması tabii bizim için iyi oldu. Özellikle yurtdışı uçuşlarımızda  bir saat önceden gelip, çıkışımızı almak zorunda kalıyoruz. Bir saat kazanmış olduk. Memnunuz. Ayın 15\'inden sonra daha rahat giriş çıkış yapacağız. Ben birde ticaretle uğraştığım için benim için önemliydi kalkması. Her seferinde tekrar tekrar evrak almak zorunda kalıyorduk. Mutluyuz\" dedi
Belge istenmesinin kaldırılması herkes için iyi olduğunu söyleyen Serhat Bozer de, \"Ben Gürcistan\'a çıkıyorum ama tabii bunu bilmiyordum.  Gürcistan\'a çıkarken de belge isteniyormuş. Dolayısı ile kalkması hepimiz açısından prosedür gereği bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum\" dedi

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanından detaylar
-Yolcularla röp. 

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