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DHA İSTANBUL - 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 115 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/ PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

13 Ekim 2017 12:28

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce FETÖ/ PDY\'ye yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 
Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilere yöneltilen suçmalar şöyle:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, dini duyguları kullanarak dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlıgı gelirlerini aklama ve 2860 sayılı yardım toplama kanununa muhalefet

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