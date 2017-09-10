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DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN (Ek görüntülerle geniş haber)

DHA İSTANBUL -   GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN (Ek görüntülerle geniş haber) Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / Süleyman KAYA / İSTANBUL,(DHA)  Gaziosmanpaşa'daki bir parkın kafeteryasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, korku ve paniğe neden

10 Eylül 2017 14:30

DHA İSTANBUL -   GAZİOSMANPAŞA\'DA YANGIN (Ek görüntülerle geniş haber)

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / Süleyman KAYA / İSTANBUL,(DHA) 
Gaziosmanpaşa\'daki bir parkın kafeteryasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yeşilpınar Mahallesi\'ndeki belediyeye ait Gençlik Parkı\'nda faaliyet gösteren kafeteryada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Piknik amaçlı gelen vatandaşlar yangını hemen itfaiyeye bildirdi. Gaziosmanpaşa, Alibeyköy ve Sultangazi itfaiye grubuna bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kafeterya da maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.  


Görüntü Dökümü
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(CEP TELEFONU)
-Yanan kafeteryanın görüntüsü 
-Alevlerden görüntü 
-Genel ve detaylar
 
(AKTÜEL)
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Yangının söndürülmesi
-Yanan yerin görüntüsü 
-Yanmış masa ve sandalyeler
-Görgü tanıklarının olayı anlatması
-Genel ve detaylar 


10.09.2017 - 10.48 Haber Kodu : 170910026
10.09.2017 - 10.57 Haber Kodu : 170910031
10.09.2017 - 11.14.Haber Kodu : 170910041

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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