Irak Şam İslam Devleti, (IŞİD) kaçırdığı 32 Türk şoförü serbest bıraktı. IŞİD’ in serbest bıraktığı Türk şoförleri Erbil Başkonsolosu Mahmur’dan teslim alarak Erbil’ e doğru yola çıkardı

Musul'u ele geçiren IŞİD, 9 Haziran günü İskenderun Limanı'ndan Musul'un Geyara İlçesi'ndeki termik santrale mazot götüren 32 Türk TIR şoförünü kaçırdı. O günden beri Türk şoförleri ellerinde tutan IŞİD militanları ile aşiretler araya konularak temaslar kuruldu. Günlerce devam eden görüşmeler nihayet olumlu sonuç verdi ve IŞİD, şoförleri serbest bırakma kararı aldı, ancak TIR'lara el koydu.

Radikal'de yer alan habere göre, Türk şoförlerden Serdar Bayar, bu sabah Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaşayan yakınlarını telefonla arayarak, IŞİD'in kendilerini serbest bıraktığını söyledi. DHA muhabirinin ulaştığı Bayar, sabah saatlerinde IŞİD militanlarının yanlarına gelerek, "Sizi bugün serbest bırakacağız. Eşyalarınızı toplayın" dedi.

Kendilerinin de bunun üzerine hazırlık yaptıklarını belirten Serdar Bayar, 32 arkadaşıyla birlikte bir araca bindirildiklerini belirten Bayar, "Sağlığımız iyi, bir sorunumuz yok. Eşyalarımızı topladıktan sonra bizi bir araca bindirdiler. Kürt bölgesine doğru yola çıkardılar. Büyük ihtimalle Mahmur yakınlarına götürüp orada serbest bırakacaklar" dedi.

Serdar Bayar, sadece kendi kişisel eşyalarını yanlarına aldıklarını, araçlarına el konulduğunu söyledi. Bayar, DHA muhabirinin, Musul Konsolosluğu görevlilerinin durumuyla ilgili soruya "Onlardan hiç bir haberimiz yok" karşılığını verdi.

Arazide bıraktılar

Bu görüşmenin ardından yeniden irtibat kurulan Türk şoförler, IŞİD militanlarının kendilerini araçla Diyala yakınlarına getirip "Buraya araçlar gelip size alacak" diyerek bıraktıklarını söyledi.

Arazide yürümeye başladıklarını belirten şoförlerin önce Mahmur İlçesi'ne ulaşmaları, buradan da araçlarla akşam saatlerine kadar Habur Sınır Kapısı'na gelmeleri bekleniyor.

NTV canlı yayınına katılan şoför Mustafa Tezdöner ise "Ben rahat konuşamıyorum. Serbestsiniz dediler, arabalarımızı aldılar. Şu anda bizi akşama kadar Habur Sınır Kapısı’nda olmayı umuyoruz. Yanımızda Türk yetkili yok. Şu anda rahat konuşamıyorum. Sizle konuştuğumu bilseler öldürürler beni" dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri IŞİD’in kaçırdığı ve bir süredir elinde rehin tuttuğu Türk TIR şoförleriyle ilgili bazı olumlu gelişmelerin olabileceği bilgisi aldıklarını ancak henüz Türk makamlarına teslim edilmiş bir şoförün olmadığını belirttiler.

Hürriyet’e konuşan bir yetkili şunları söyledi:

“Bazı olumlu gelişmeler olabileceğini bekliyorduk. Otobüs içinde Kuzey Irak istikametinde oldukları anlaşılıyor. Ancak yanlarında halen IŞİD’ten insanlar var. Türk ilgili makamları şu an için (saat 13.30 itibariyle) kimseyi teslim almış değil. Şoförlere canlı yayında, telefondan bağlanmak son derece riskli. Yapılan bağlantılardan dolayı bazı şeyler aksayabilir.”

Mahmur'da karşılandılar, Erbil' gidiyorlar

Bu arada Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İram’ın da şoförlerin durumuyla ilgili başkonsoloslukta ilgili birimlerle bir toplantı yaptığı öğrenildi.

IŞİD’ in serbest bıraktığı Türk şoförleri Erbil Başkonsolosu Mahmur’dan teslim alarak Erbil’ e doğru yola çıkardı