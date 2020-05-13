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Spor

DHA: Fenerbahçeli bir yöneticinin Koronavirüs vakası pozitif çıktı

Daha önce iki kulüp çalışanının test sonuçları pozitif gelmişti

13 Mayıs 2020 12:43

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir yöneticisinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görüldüğü bildirildi.

DHA'nın abonelerine servis ettiği haber göre Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.  Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci bir test yaptıracağı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler dün yaptıkları açıklamada bir kulüp çalışanının daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. DHA’nın servis ettiği haberle vaka sayısı 3’e yükselmiş oldu.

 

 

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