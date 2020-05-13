DHA: Fenerbahçeli bir yöneticinin Koronavirüs vakası pozitif çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir yöneticisinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görüldüğü bildirildi.

DHA'nın abonelerine servis ettiği haber göre Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci bir test yaptıracağı öğrenildi.