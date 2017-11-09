T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA: Fabrikadaki facia, buhar kazanı yakılırken meydana gelmiş (EK)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın  Gürsu ilçesinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 5 işçiden biri olan Suriye Uyruklu Muhammed Baddih toprağa verildi

09 Kasım 2017 18:27

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'nın  Gürsu ilçesinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 5 işçiden biri olan Suriye Uyruklu Muhammed Baddih toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi yapılan evli ve 1 çocuk babası olan Muhammed Baddih\'in cenazesi yakınları tarafından buradan alınıp Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne getirildi. Cenaze töenine, Baddih\'in eşi, çocuğu, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mhammed Baddih\'in kayınbiraderi Abdulfattih Idlibi, \"Eniştem Halep\'te Radyoloji teknikei olarak çalışıyordu. 2 yıl önce Türkiye\'ye geldi. Geçen senede bu fabrikada işe başladı.\" dedi.
Muhammed Baddih, öğlen kılınan cenaze namazının ardından,  Erdoğanköy Mezarlığı\'nda toprağa verilirken aynı olayda yaşamını yitiren Suriye uyruklu Sadık Huceyce Gürsu ilçesi\'nde kılınan cenaze namazının ardından lçe mezarlığında defnedilirken Samir Haşom\'un cenazesi ise ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü\'nden alıpın Suriye\'ye getirildi.
TÖRENE BURSA VALİSİDE KATILDI
Gürsu\'daki buhar kazanın patlamasında yaşamını yitiren Yasir Saraç\'ın, patlama anında, çay molası için fabrikanın bahçesinde bulunduğu öğrenildi. Yasir Saraç\'ın cenazesi  bugün jöğlen, Adli Tıp Kurumu\'Ndan alınarak Osmangazi ilçesi  Demirtaş Mahallesi\'ndeki Mimar Sinan Camii\'ne getirildi. Cenaze törenine, talihsiz gencin ailesi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bursa Vali İzzettin Küçük “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  müfettişleri tarafından soruşturma devam ediyor, olay adli boyutuyla da inceleniyor, bundan sonra böyle hadiselerin olmaması için ne gerekirse yapılacaktır, kim can yaktıysa canı acıyacaktır, iş yeri sahibi gözaltında bulunmaktadır, bölgede inceleme devam ediyorö diye konuştu.
Yasir SAraç\'ın cenazesi daha sonra Demirtaş Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

Görüntü Dökümü
---------------------
Bursa valisi cenaze töreninde
Vali açıklama yaparken
Cenaze törenlerinden görüntüler

BURSA/DHA

====================================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ BursaUyruklu Muhammed BaddihAdli Tıp KurumuMuhammed BaddihMerkez YıldırımSelçukbey Mahallesindeki Fatih CamiineCenazeBaddihBuradaMhammed BaddihAbdulfattih IdlibiHalep RadyolojiTürkiyeGeçen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24