DHA: Fabrikadaki facia, buhar kazanı yakılırken meydana gelmiş (EK)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'nın Gürsu ilçesinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 5 işçiden biri olan Suriye Uyruklu Muhammed Baddih toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi yapılan evli ve 1 çocuk babası olan Muhammed Baddih\'in cenazesi yakınları tarafından buradan alınıp Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne getirildi. Cenaze töenine, Baddih\'in eşi, çocuğu, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mhammed Baddih\'in kayınbiraderi Abdulfattih Idlibi, \"Eniştem Halep\'te Radyoloji teknikei olarak çalışıyordu. 2 yıl önce Türkiye\'ye geldi. Geçen senede bu fabrikada işe başladı.\" dedi.

Muhammed Baddih, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Erdoğanköy Mezarlığı\'nda toprağa verilirken aynı olayda yaşamını yitiren Suriye uyruklu Sadık Huceyce Gürsu ilçesi\'nde kılınan cenaze namazının ardından lçe mezarlığında defnedilirken Samir Haşom\'un cenazesi ise ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü\'nden alıpın Suriye\'ye getirildi.

TÖRENE BURSA VALİSİDE KATILDI

Gürsu\'daki buhar kazanın patlamasında yaşamını yitiren Yasir Saraç\'ın, patlama anında, çay molası için fabrikanın bahçesinde bulunduğu öğrenildi. Yasir Saraç\'ın cenazesi bugün jöğlen, Adli Tıp Kurumu\'Ndan alınarak Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi\'ndeki Mimar Sinan Camii\'ne getirildi. Cenaze törenine, talihsiz gencin ailesi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bursa Vali İzzettin Küçük “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma devam ediyor, olay adli boyutuyla da inceleniyor, bundan sonra böyle hadiselerin olmaması için ne gerekirse yapılacaktır, kim can yaktıysa canı acıyacaktır, iş yeri sahibi gözaltında bulunmaktadır, bölgede inceleme devam ediyorö diye konuştu.

Yasir SAraç\'ın cenazesi daha sonra Demirtaş Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Bursa valisi cenaze töreninde

Vali açıklama yaparken

Cenaze törenlerinden görüntüler

BURSA/DHA

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