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BBC Türkçe

DHA: Ergenekon hakimi Fatih Mehmet Uslu ve şike davasının hakimi Bülent Kınay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Doğan Haber Ajansı (DHA), Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili soruşturma kapsamında aranan hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu'nun Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandıklarını bildirdi. Kınay, futbolda şike; Uslu da Ergenekon davasının hakimleri

29 Nisan 2018 20:30

Doğan Haber Ajansı (DHA), Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan futbolda şike davasının hakimi Bülent Kınay ve Ergenekon davasının hakimi Fatih Mehmet Uslu'nun Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalandıklarını ve gözaltına alındıklarını bildirdi.

Haberde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın bir ihbar üzerine harekete geçtiği ve Yunanistan sınırında insan kaçakçısı olduğu iddia edilen Pakistan uyruklu iki kişi ile birlikte bir grubun geçiş yapmaya çalışırken yakalandığı ifade edildi.

Kınay ve Uslu'nun yanı sıra Pakistan uyruklu kişiler de gözaltına alındı.

Futbolda şike soruşturması, 3 Temmuz 2011'de dönemin özel yetkili savcısı Mehmet Berk tarafından başlatılmış ve aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu yaklaşık 40 sanık yargılanmıştı.

Davada sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış ancak daha sonra bu karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden yargılama sonucunda sanıkların tamamı beraat etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında şike davası sürecine yönelik kumpas iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış ve hazırlanan iddianamede toplam 108 şüphelinin adı geçerken, Fethullah Gülen de bir numaralı şüpheli olarak yer almıştı.

Aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da bulunduğu çok sayıda emekli ve muvazzaf asker ile gazeteci, işadamı ve akademisyenin bulunduğu 274 sanıklı Ergenekon davasında da alt mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Daha sonra Ergenekon davasında da kumpas iddiaları üzerine davayı gören İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski hakim ve savcıları için soruşturma açılmıştı.

Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili açılan soruşturmalar kapsamında, Kınay hakkında İstanbul Bakırköy ve Kayseri; Uslu hakkında da yine İstanbul Bakırköy ve Tavşanlı mahkemeleri tarafından çıkarılmış yakalama kararları bulunuyordu.

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