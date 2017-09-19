DHA ekibi referandum öncesi Kerkük'te

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/KERKÜK, (DHA)- DOĞAN Haber Ajansı (DHA) ekibi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesi Irak\'ın Kerkük kentinin nabzını tuttu. Kerkük\'ün Kürt mahallelerinde referanduma destek verilirken, Türkmen yerleşim yerlerinde yaşayanlar ise referandumu boykot edeceklerini söyledi. Referandum öncesinde Kerkük\'te medana gelen olayla bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kerkük polisi şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırırken, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, Irak anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle referandumu boykot edeceklerini söyledi.

İLK GERGİNLİKTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için geri sayım devam ederken, referandumun yapılacağı Kerkük\'te de hazırlıklar devam ediyor. Referandum ile ilgili siyasi gerginliğin yüksek olduğu Kerkük\'te, gerginliğin sokağa yansımadığı görülüyor. Dün akşam saatlerinde referanduma destek gösterisi yapan bir araç konvoyunun havaya ateş açması sonucu kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Kerkük Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi\'nde bulunan nöbetçilerin de ateş açması sonucu 1 gösterici hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olaydan sonra Türkmen Milliyetçi Hareketi\'nden 5 kişi Kerkük polisi tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Kürt kökenli kişinin kardeşinin de daha sonra Irak Türkmen Cephesi binasına ateş ettiği öğrenildi.

KERKÜK İL MECLİSİ VALİ\'NİN GÖREVDEN ALINMASI KARARINI REDDETTİ

Irak Parlamentosu\'nun görevden aldığı Kerkük Valisi Necmeddin Kerim halen görevini sürdürürken, bugün toplanan Kerkük İl Meclisi görevden alma kararını reddetme kararı verdi. Siyasi gerginliğin yaşandığı Kerkük\'te sessizlik hüküm sürerken, günlük yaşamda da referandum halkın öncelikli gündem maddesi haline geldi. Referandumu destekleyen Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği tarafından Kerkük\'ün tüm cadde ve merkezi yerlerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin bayrağı asıldı.

KÜRTLER: BARIŞ İÇİNDE VE KARDEŞÇE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rahimawa Mahallesi\'nde yaşayan Kerküklüler referanduma tam destek verdiklerini belirterek, \"Selametle kendi devletimize kavuşmak istiyoruz. Ümidimiz Kerkük\'ün bir Kürdistan şehri olmasıdır. Barış, huzur ve güvenli bir şehir olsun. Burada Kürt, Türkmen, Arap ve Asuriler kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kürdistan bayrağı altında kardeşçe, bir arada yaşamamız gerekiyor. Bütün ümidimiz Kerkük\'te barış, huzur ve güvenlik içinde, kardeşçe yaşamaktır. Burada kimsenin farkı yoktur. Herkes kardeşçe yaşamak istiyor. Bu nedenle 25 Eylül\'de herkesi oyunu vermeye çağırıyoruz\" dedi.

TÜRKMENLER BOYKOT EDECEK

Referandum hazırlıkları nedeniyle Kerkük\'te bulunan Türkmen partilerinin binalarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Dün kurşunların hedefi olan Irak Türkmen Cephesi binasında silahlı korumalar arttırılırken, binaların çevresi beton bloklarla kapatıldı. Kerküklü Türkmenler referandumu boykot edeceklerini belirterek, \"Kerkük\'ün referanduma dahil olmasını istemiyoruz. Bu Türkmen nüfusunu ve coğrafyasını tehdit eden bir konudur. Biz Türkmenler bu referanduma karşıyız. Herkes bu referandumu reddediyor. Bölgesel Kürt yönetimi Kerkük\'ü almak istiyor. Bizi gözardı ve asimile etme siyasetinin devamıdır. Bu referandumu boykot ediyoruz. Referandum Kerkük içinde büyük bir fitne yaratacak. Türkmenler 25 Eylül günü dışarıya çıkmayacak. Irak\'ta göz açtığımızda birlik içinde yaşıyorduk. Biz savaş istemiyoruz. Biz birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Biz bu referandumu boykot edeceğiz\" dedi.

ITC KERKÜK İL BAŞKANI KAZANCI: IRAK ANAYASASINA AYKIRI

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı ise referandumun Irak anayasasına aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Biz Türkmenler referandumu boykot ediyoruz ve itibar etmiyoruz. Anayasa ve kanunlarda böyle bir referandum yok. Bağdat parlamentosunda zaten bu yönde karar çıktı. Kürt bölgesinde yapılan bu referandumun kanunu yoktur. Kerkük konusu dahil edildikten sonra yüksek mahkeme bunu reddetti. Kerkük anlaşmasızlık bölgesidir. Bunu kendi başlarına dahil etmeleri kabul edilemez. Kerkük\'te Türkmen ve araplar referandumu boykot ettiler ve itibar etmiyorlar. Meclisteki Kürt ekibi bu konuda kendi başına karar aldı. Böyle birşey zorla olursa, kanunsuz olursa kimse buna itibar etmez, hiçe sayılır. Bağdat, yüksek mahkeme, büyük siyasi gruplar, komşu ülkeler kabul etmiyor. Kimse kabul etmiyor. Böyle bir referandum fitneye yol açabilir. Kürdistan bölgesi kendi maaşlarını bile veremiyorlar. İnsanlar 3 ayda bir maaş alıyor. Burada memurlar maaşını alıyor. Kürt kardeşlerimizin arasında da karşı olanlar var. Böyle bir referandum Kürt kardeşlerimize de zarar verir. Burada fitne yaratır. Bu iş başka zamana kalmamalı,viptal edilmelidir. Irak Anayasası 1\'inci maddesinde toprak bütünlüğünü belirtiyor. Bütün millet birdir. Irakta bölünmez bir bütündür. Irak parlamentosundaki 325 parlamenter Irak\'ın birliği ve bütünlüğü üstüne yemin etti.Aayasayı ihlal eden Kürt grubudur. Kerkük vilayeti hizmet etmelidir, siyaset yapmamalıdır. Irak\'ın bütünlüğünü savunmak zorundayız.\"

BEYATLI: REFERANDUM ANAYASA DIŞIDIR

Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Başkan yardımcısı Abbas Beyatlı ise referandumu boykot edeceklerini belirterek, \"Referandum anayasaya dışı bir iştir. Irak anayasasına aykırı bir durumdur. Biz bu referanduma katılmıyoruz. Dün gece gelip burada büroya ateş açtılar. Gençlerimiz de onlara ateş açtı. Şimdi burada bayrak asıyorlar. Biz konuşmadık. Dün gece gençlerimize ateş açtılar\" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında dün gece olayların yaşandığı ve Türkmen Milliyetçi Hareketi\'nin ofisinin de bulunduğu Uruba Caddesi\'ne bugün iş makineleri ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları asıldı.



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