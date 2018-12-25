T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DHA dünyadaki asgari ücreti dolar, Türkiye'dekini TL üzerinden hesaplayıp kıyasladı

Asgari ücret 2019'da 2 bin 20 lira olarak belirlenmişti

25 Aralık 2018 15:08

Demirören Haber Ajansı (DHA), 2019’da uygulanacak asgari ücretin 2020 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

DHA’nın paylaştığı mesajda bazı ülkelerin asgari ücretleri paylaşıldı ve bu ücretler dolar olarak yazıldı. Bu ülkelerin yanında sadece Türkiye’nin asgari ücretinin Türk Lirası üzerinden yazılması tepki çekti.

DHA, mesajı paylaştığı sırada dolar/TL kuru 5.30 seviyesindeydi. Buna göre Türkiye'de yıllık bazda asgari ücret 4 bin 573 dolar oluyor.

DHA’nın sosyal medya hesabı Twitter’da paylaşıp daha sonra sildiği mesaj şöyle:

DHA, daha sonra şu mesajı paylaştı:

ETİKETLER

demirören haber ajansıdolartlkurasgari ücret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24