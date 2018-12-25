DHA dünyadaki asgari ücreti dolar, Türkiye'dekini TL üzerinden hesaplayıp kıyasladı

Demirören Haber Ajansı (DHA), 2019’da uygulanacak asgari ücretin 2020 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

DHA’nın paylaştığı mesajda bazı ülkelerin asgari ücretleri paylaşıldı ve bu ücretler dolar olarak yazıldı. Bu ülkelerin yanında sadece Türkiye’nin asgari ücretinin Türk Lirası üzerinden yazılması tepki çekti.

DHA, mesajı paylaştığı sırada dolar/TL kuru 5.30 seviyesindeydi. Buna göre Türkiye'de yıllık bazda asgari ücret 4 bin 573 dolar oluyor.

DHA’nın sosyal medya hesabı Twitter’da paylaşıp daha sonra sildiği mesaj şöyle:

DHA, daha sonra şu mesajı paylaştı: