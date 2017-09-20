DHA: DİYARBAKIR' DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

DİYARBAKIR\'da uyuştururcu tacirlerine yönelik 183 polisle düzenlenen hava destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik hav destekli operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik polisin kentte farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda yaklaşık 700 kilo esrar, 1 adet ecstasy hap, 1 gram eroin maddesi ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti. Bu operasyonlar kapsamında yakalanarak göz altına alınan 26 kişiden 16\'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satış ve ticareti yaptıkları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, polis bu kişilerin evine bugün sabah saat 06.00\'da operasyon düzenledi. 183 polisin katıldığı hava destekli operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Polislerin ara sokaklara girmesi

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

