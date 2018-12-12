DHA DIŞ -Türkiye'de 2018'de 'Dolar' arandı

Özge Düzgün (DHA) -Google Türkiye’de 2018’in en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye’de 2018’de arama şampiyonu “Dolar” kelimesi oldu. Onu ise e-devletin soy ağacı uygulaması izliyor.

Sıralama şöyle:

Genel Arama sonuçları

1) Dolar

2) Soy Ağacı-edevlet

3) Dünya Kupası

4) e-müfredat

5) Seçim Sonuçları

6) Bedelli Askerlik

7) Yeşil Uzaylı.

Türkiye’de 2018’de en çok aranılan kişi Mina Başaran olarak açıklandı. Liste şöyle:

1) Mina Başaran

2) Arda Öziri

3) Ali Koç

4) Münir Özkul

5) Cenk Tosun

6) Timuçin Esen

7) Muhterem Nur

Dünya çapında en çok aranan kelime ise 2018’de Rusya’da oynanan “Dünya Kupası” oldu. Dünya çapında en çok aranan kelimeler listesi ise şöyle:

1.World Cup (Dünya Kupası)

2.Avicii

3.Mac Miller

4.Stan Lee

5.Black Panther

Aktörlerde en çok arananlar:

1.Sylvester Stallone

2.Logan Paul

3.Pete Davidson

4.Bill Cosby

5.Noah Centineo

En çok aranan filmler:

1.Black Panther

2.Deadpool 2

3.Venom

4.Avengers: Infinity War

5.Bohemian Rhapsody

En çok aranan haberler:

1.World Cup (Dünya Kupas)

2.Hurricane Florence (Florence Kasırgası)

3.Mega Millions Result (Loto sonuçları)

4.Royal Wedding (Kraliyet Düğünü)

5.Election Results (Seçim sonuçları)

Ünlülerde ise başı Eski Hollywood yıldızı, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle çekiyor. Sıralama şöyle:

1.Meghan Markle

2.Demi lovato

3.Sylvester Stallone

4.Logan Paul

5. Khloe Kardashian

Ayrıca listede dikkat çeken bir başka isimde vardı hayatını kaybedenler arasında Stephen Hawking’de bulunuyor.