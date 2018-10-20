Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK DHA - Suudi Arabistan yönetimi, Gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı\'nın, İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda çıkan arbede sonrası öldüğünü itiraf etti.

Kraliyet savcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın başkonsolosluğa girişinden sonra bir kişi ile sözlü tartışmaya başladığı daha sonra çıkan kavga sonucu Kaşıkçı\'nın öldüğü savunuldu. Olayla ilgili, 18 kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilirken, bir askeri yetkilinin de görevden alındığı iddia edildi. Kaşıkçı\'nın cesedine henüz ne olduğuna ilişkin bilgilere ise yer verilmedi.