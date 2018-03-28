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DHA DIŞ HABER - TRUMP'TAN TÜRKİYE VURGUSU

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 27 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi

28 Mart 2018 02:25

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 27 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Beyaz Saray\'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump\'ın, Macron\'a, Suriye\'deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesini söylediği belirtildi. 

Beyaz Saray\'dan yapılan yazılı açıklama şöyle: \"İki lider; Rusya\'nın, İngiltere\'nin Salisbury kentindeki kimyasal silah saldırısına yönelik olarak Atlantik\'in her iki yakasında çok sayıda Rus istihbarat yetkilisinin sınır dışı edilmesi dahil Batı\'nın verdiği güçlü yanıta desteklerini ifade etti. Başkan Trump, Suriye\'deki ortak stratejik zorluklar konusunda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı. İki lider ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret uygulamalarını ve Çin\'in adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı koymada bundan sonra atılacak adımları tartıştı.\"

TRUMP, MERKEL İLE DE GÖRÜŞTÜ 

Başkan Trump, dün 60 Rus diplomatın ABD\'den sınır dışı edilmesi kararından sonra Avrupa ülkeleri ile başladığı telefon trafiğine Almanya ile devam etti. Macron\'dan sonra Angela Merkel ile görüşen Trump, AB üyesi ülkelerin Rusya\'ya karşı yaptığı ortak açıklamalara övgüde bulundu.

Beyaz Saray\'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde \'İngiltere ile dayanışma çerçevesinde ve Rusya\'nın pervasızca kimyasal silah kullanımına cevap olarak Rus istihbarat yetkililerinin sınır dışı edilmesi yönünde NATO müttefikleri, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerce yapılan ortak açıklamaları övdüğü\' belirtildi. 
 

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