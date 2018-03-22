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DHA DIŞ HABER - TRUMP'TAN ÇİN HAMLESİ!

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin'in ABD'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı

22 Mart 2018 23:50

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri mülkiyet haklarına uymadığı gerekçesiyle Çin\'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulama ve Çin\'in ABD\'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, gümrük vergisi oranı Çin\'in ABD ekonomisine verdiği zarar doğrultusunda belirlendi.
ABD\'nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre başı Çin çekiyor, ikinci sırada ise Meksika bulunuyor. ABD\'nin Çin ile olan ticaret açığı, 375 milyar doları buluyor.
Trump\'ın Çin\'e karşı başlatma kararı aldığı hamle gereğince, ABD Ticaret Temsilcisi Bob Lighthizer yeni bir Çin gümrük tarifeleri paketi kuracak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD\'nin teknolojisini ve mülklerini Çin\'in yatırımlarını kısıtlama amaçlı bir plan yapacak.
 

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