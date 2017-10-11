DHA DIŞ HABER - Sırp Dışişleri Bakanı Daçiç'ten Türkçe şarkı

Enis TABAK /SIRBİSTAN, 11 EKİM (DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç\'in daveti üzerine Sırbistan\'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şerefine verilen akşam yemeğinde Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç bir sürpriz yaparak, Osman Aga şarkısını Türkçe söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan\'da çeşitli temaslarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic\'in, Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğine Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic\'in Rumeli şarkısı olan Osman Aga\'yı Türkçe olarak söylemesi davetlilerden büyük alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic\'in şarkı söylemesi