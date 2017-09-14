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DHA DIŞ HABER - Selahattin İl Meclisi oy birliğiyle referandumu reddetti

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU - TUZHURMATU-IRAK 13 Eylül (DHA)  - Irak'ta 25 Eylül'de IKBY tarafından yapılması planlanan referandum her kesimden reddedilmeye devam ediliyor

14 Eylül 2017 00:03

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU - TUZHURMATU-IRAK 13 Eylül (DHA)  - Irak\'ta 25 Eylül\'de IKBY tarafından yapılması planlanan referandum her kesimden reddedilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Selahattin İl Meclisi bugün gerçekleştirdiği oturumda, oy birliğiyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin Selahattin\'in sınırları içinde referandum yapmasını reddetti. 

Yazılı bir açıklama yapan Selahattin İl Meclisi, bugün yapılan oturumda Selahattin\'de referandum yapılmasının oy birliğiyle reddedildiğini kaydetti. Selahattin\'in doğusunda yer alan bölgelerin de referanduma katılmasını reddettiğini bildiren Selahattin İl Meclisi yetkilileri, Irak\'ın birliğine bağlı olduklarını vurguladı.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Selahattin il meclisi toplantısından görüntüler

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