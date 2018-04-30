DHA DIŞ HABER - İSRAİL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

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Nafiz Albayrak / New York, 30 Nisan (DHA) –  İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü

30 Nisan 2018 23:56

Nafiz Albayrak / New York, 30 Nisan (DHA) –  İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran\'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü.
İran\'ın gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğuna ilişkin ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran\'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti. İran\'da çok yüksek düzey gizliliği olan bir yerden Amad Projesi belgelerini ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, İran\'ın nükleer silah üretme ve deneme çalışmalarını uluslararası toplumdan sakladığını, ele geçirilen belgelerin bu çalışmaları somut olarak ortaya koyduğunu öne sürdü.
 

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