DHA DIŞ HABER - Irak'taki deprem İran'da can aldı - (2)

ÖLÜ SAYISI 61\'E YÜKSELDİ

Ekber KARABAĞ /TAHRAN,13 Kasım(DHA) - Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3\'lük deprem nedeniyle İran\'da şu ana kadar en az 61 kişinin öldüğü açıklandı.

İran devlet televizyonu yetkililere dayandırarak verdiği haberde, depremin en çok his edildiği Kirmanşah ilinde en az 61 kişin hayatını kaybettiğini yüzlerce insanın da yaralandığını belirtti. Can kaybının ise en çok Kirmanşah\'ın Kasr-ı Şirin ve Serpol Zehap ilçelerinde yaşandığı bildirildi. Kirmanşah ve İlam illerinde ve ülkenin batısındaki bazı diğer ilçelerde olası tahribat nedeniyle okullar bugün tatil ilan edildi. Yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında insanların olabileceğini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine sevk edildiği belirtilirken, elektrik kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde kurtarma harekâtının yavaş ilerlediği bildirildi. Yetkililer, onlarca helikopterin hazırda bekletildiğini ve havadan yapılacak kurtarma arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde yapılacağı kaydedildi.