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DHA DIŞ HABER - Guterres: Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin kabul edilemez

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi

14 Eylül 2017 04:44

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar\'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Myanmarlı yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulunan Guterres, Türkiye\'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın temsil edeceği BM Genel Kurulu 72. Dönem toplantıları öncesi düzenlediği basın toplantısında, \"Şimdi bölgedeki istikrarsızlık Myanmar\'ın sınırlarının ötesine tırmandı. İnsani durum bir felaket içinde. Geçen hafta Bangladeş\'e kaçan 125 bin Arakanlı mülteci vardı. Bu sayı artık üç kat arttı 380.000\'e çıktı. Arakan Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan saldırıları kınadım ancak Rakhine eyaletinde güvenlik güçlerinin sivillere karşı düzenlediği saldırılar kesinlikle kabul edilemez\" dedi.

BM yardım kuruluşları ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin insani yardım çabalarının da olaylar yüzünden zarar gördüğünü belirten Guterres, \"Myanmar yetkililerini askeri harekâtları askıya almaya, şiddeti sona erdirmeye, hukukun üstünlüğünü korumaya ve ülkeden ayrılmak zorunda kalan herkesin geri dönüş haklarını tanımaya çağırıyorum\" diye konuştu. 

Basın toplantısında Kuzey Kore\'nin uluslararası toplumda gerginliklere yol açan nükleer füze denemelerine de değinen Guterres, \"Bu denemeler Kore yarımadasında büyük bir istikrarsızlık ve gerginlik yarattı. Güvenlik Konseyi\'nde bu konuda birlik olması son derece önemli. Bu hafta oy birliğiyle alınan yeni karar tasarısı Kuzey Kore\'ye uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğine ilişkin açık bir mesaj gönderdi\" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-BM binasından görüntü
-Basın toplantısından görüntüler
-Detaylar

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