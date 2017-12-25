DHA DIŞ HABER - Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı!

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, \"Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığı ve ABD Büyükelçiliği\'ni buraya taşınacağı\" açıklamalarından sonra, Guatemala da bu doğrultuda karar aldı.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınacağını duyurdu. Büyükelçiliğin Kudüs\'e taşınması için gerekli talimatları verdiğini açıklayan Morales, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Guatemala\'nın Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımaya karar verdiğini belirtti.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda yapılan oylamada 128 ülke, ABD\'nin Kudüs\'ü tanımasını reddetmek için bağlayıcı olmayan bir karar almıştı. ABD\'nin yanında karara \'evet\' diyen 9 ülke arasında Guatemala da yer almıştı.

Öte yandan, Romanya\'nın iktidardaki Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea da hafta sonu yaptığı açıklamada, pratik nedenlerle İsrail\'deki Romanya büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasını \'ciddi bir şekilde\' düşünmek gerektiğini söyledi. Dragnea, \"İsrail\'in bütün merkezi kurumları Kudüs\'te. İşlerini görebilmek için büyükelçiler ve elçilik personeli Tel Aviv\'den Kudüs\'e gitmek zorunda kalıyor\" dedi. Romanya da New York\'taki BM Genel Kurulu\'nda \'çekimser\' oy kullanan 35 ülkeden biriydi. Türkiye\'nin girişimi ve Yemen\'in desteği ile hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu\'ndan ABD\'nin tehditlerine rağmen 128 ülke tarafından kabul edilmiş, 9 ülke karara karşı \'hayır\' oyu kullanmıştı. Bu ülkeler, ABD, İsrail, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau olarak sıralandı. Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Litvanya, Lesoto, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Tuanda, Soloman adaları, Güney Sudan, Trinida Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kaldı.