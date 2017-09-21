DHA DIŞ HABER - Erdoğan: Amerikalı dostlarımız bu FETÖ'nün gerçek yüzünü görecek

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 21 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu çalışmaları için New York\'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yoğun temasları dün de sürdü. Erdoğan, bu yıl ilki düzenlenen Bloomberg Küresel İş Forumuna katılarak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve katılımcılarla ayaküstü görüştü.

LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Daha sonra New York\'ta kalmakta olduğu otele dönen Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Japonya Başbakanı Shizo Abe, Moldova Başbakanı Pavel Filip, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Erdoğan ayrıca, Bloomberg İcra Kurulu Başkanı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile Çin merkezli Alibaba internet sitesinin kurucusu ve başkanı Jack Ma\'yı da ayrı ayrı kabul etti.

\"AMERİKALI DOSTLARIMIZ BU FETÖ\'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarının ardından New York\'taki son gecesinde TURKEN Vakfı\'nın onuruna verdiği gala yemeğine katıldı. Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, \"FETÖ terör örgütünün, DEAŞ ve PKK\'dan farkı yoktur. Vatanına, milletine, kendi bağrından çıktığı topluma aidiyetini kaybedenin varacağı tek yer unutmayın, ihanet çukurudur. Hiçbir medeni devlet, darbe teşebbüsü gibi demokrasiye ve milli iradeye yapılan bir saldırıyı cezasız bırakmaz. 15 Temmuz gecesi işlenen bu suçun hesabını da bizler hukuk içinde soruyoruz, soracağız. Bundan geri adım atmak yok. FETÖ terör örgütünün, DEAŞ ve PKK\'dan farkı yoktur. Amerikalı dostlarımız bu örgütün gerçek yüzünü görecek... Bu ihanet hiç kimsenin yanına kalmayacak. Türk adaletinden firar ettiğini düşünen korkaklar bir gün mutlaka döktükleri kanın hesap verecektir\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ