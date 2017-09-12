DHA DIŞ HABER - BM Güvenlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, nükleer program ve füze denemelerini, uluslararası toplumun tüm tepkilerine karşın sürdüren Kuzey Kore\'ye yönelik çok ağır yaptırımlar kararı aldı. ABD\'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore\'nin büyük tepkisine neden olan karar tasarısı, Güvenlik Konseyi\'nde oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Tasarının kabul edilmesiyle birlikte Kuzey Kore\'ye ham ve işlenmiş petrolle sıvı doğal gaz ihracatına kısıtlama getirildi. Ülkenin en önemli gelirini oluşturan tekstil ihracatına karşı da ambargo kararı alındı.

ABD\'nin taslak tasarı metninde yer alan, Kuzey Kore hükümeti ve lideri Kim Jong Un\'un şahsi mal varlıklarını dondurma ve seyahat yasağı getirilmesi gibi yaptırımlar tasarıda yer almadı. ABD\'nin önceki taslak metninde yer alan bazı yaptırım maddelerin Rusya ve Çin\'den itiraz geldiği belirtildi.

ABD\'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kabul edilen tasarıyla birlikte şimdiye kadar Kuzey Kore\'ye yönelik en sert yaptırım kararlarının alındığını belirtti. Haley, tasarının Güvenlik Konseyi\'nde oy birliğiyle kabul edilmesinde, \'Başkan Donald Trump\'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki güçlü ilişkinin payı olduğu\' değerlendirmesini yaptı. .

ABD\'nin Kuzey Kore\'yle savaş istemediğini söyleyen Haley, Kuzey Kore\'nin nükleer programını durdurmayı kabul etmesi halinde geleceğini geri kazanabileceğini ancak Kuzey Kore\'nin, Güvenlik Konseyi\'ne barış içinde yaşayabileceğini kanıtlamak zorunda olduğunu söyledi.

Tasarının BM Güvenlik Konseyi\'nde görüşülmesinden önce, ABD\'ye rest çeken Kuzey Kore yönetimi, \'ABD\'nin yasalar ve uluslararası hukuk dışı bir biçimde çözüm üretmesi durumunda, aynı yolla karşılık verilecektir. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK), nihai araçların herhangi bir biçimini kullanmaya hazır ve isteklidir. DPRK tarafından yapılacak önlemler ABD\'ye bütün tarihi boyunca yaşanmış en büyük acı ve ızdıraba neden olacak\' açıklamasını yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-BM Binasından görüntüler

-Haley\'in açıklamaları

-Salondan detaylar