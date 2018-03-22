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DHA DIŞ HABER - ABD'yi kar vurdu, 4000 uçak seferi iptal

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Mart (DHA) - ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini, son bir ay içinde dördüncü kez etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle 4 binden fazla uçak seferi iptal edildi

22 Mart 2018 06:34

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Mart (DHA) - ABD\'nin kuzeydoğu eyaletlerini, son bir ay içinde dördüncü kez etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle 4 binden fazla uçak seferi iptal edildi. Kar fırtınası nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçak seferinde de uzun süreli gecikmeler meydana geldi.
Kar fırtınası New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde \'acil durum\' ilan edildi. Bazı bölgelerde ağaç devrilmelerine de neden olan kar fırtınası yüzünden 2 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı.
Çarşamba sabahı erken saatlerde bastıran kar fırtınası akşam saatlerinde yavaşladı. New Jersey eyaletinde ve New York kentinde kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New York\'ta okullar tatil edilirken, valilik ve belediye yetkilileri halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. New York Valisi Andrew Cuomo, kar fırtınası ile mücadele için Ulusal Muhafız Birlikleri\'nin göreve çağrıldığını açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kar yağışı
-Kaldırımlardaki karları temizleyenler
-Yolda yürüyenler
-Araçların üzerinde biriken karlar
-Şehirden gelen ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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