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DHA DIŞ HABER - ABD'nin 'Suriye tasarısını' Rusya veto etti (2)

RUSYA'NIN TASARISI DA KABUL EDİLMEDİ Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan (DHA) BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için Rusya'nın karar tasarısı da oylamaya sunuldu

11 Nisan 2018 02:19

RUSYA\'NIN TASARISI DA KABUL EDİLMEDİ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan (DHA)
BM Güvenlik Konseyi\'nde, Suriye\'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için Rusya\'nın karar tasarısı da oylamaya sunuldu. Rusya\'nın tasarısı da, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerden yeterli \'evet\' oyu almadığı için kabul edilmedi. 
Tasarıya 6 ülke \'evet\', 7 ülke \'hayır\' oyu verirken, iki ülke de \'çekimser\' oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi\'nde, bir tasarının geçmesi için en az 9 üye ülkenin \'evet\' oyu vermesi, tasarının daimi üyelerin herhangi biri tarafından da veto edilmemesi gerekiyor.

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