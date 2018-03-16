DHA DIŞ HABER - ABD: TÜRKİYE İLE MENBİÇ KONUSUNDA UZLAŞMA OLMADI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Mart (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, YPG güçlerinin Menbiç\'ten ayrılmaları konusunda Türkiye ile bir uzlaşmaya varmadıklarını söyledi.

Başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Nauert, \"Türk ve Amerikalı ortak çalışma gruplarının toplantılarının ardından Türk Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ABD\'nin Menbiç konusunda görüş birliğine vardığını söyledi. Suriyeli, YPG\'li Kürtler\'in kentten ayrılacaklarını aktardı. Siz de bunu böyle mi değerlendiriyorsunuz\" sorusuna yanıt verdi. Nauert, \"Biz öyle değerlendirmiyoruz. Şu aşamada Türk hükümeti ile birçok görüşmeler yapmaktayız. Geçen hafta Türk hükümeti yetkilileri ile bir buçuk-iki gün süren görüşmeler yaptık. Şu aşamada hala Türkiye bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz, görüşmelerimiz bitmiş değil\" karşılığını verdi.

Nauert başka bir soru üzerine, Türkiye\'nin Afrin\'e girdiğine ilişkin haberleri gördüklerini ancak bu haberlerin doğruluğunu şimdilik doğrulayamayacaklarını söyledi. ABD güçlerinin Afrin\'de operasyon yapmadıklarını belirten Nauert, \"Bu gelişmeler, bizim odak noktamız olan IŞİD ile mücadelede dikkatleri dağıtyor\" değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin aldığı \'ateşkes kararının\' bütün Suriye için geçerli olduğuna ilişkin ABD\'nin pozisyonunun değişmediğini de belirtti.

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