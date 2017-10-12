DHA DIŞ HABER - ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye açıklaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 11 Ekim (DHA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, iki ülke arasında vize restleşmesiyle yaşanan diplomatik gerginliklere karşın ABD ve Türkiye\'nin uyum içinde çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, dün yaptığı açıklamada Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimlerden etkilenmediğini ve Türk meslektaşlarıyla yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Mattis, \"NATO müttefiki Türkiye ile ortak düşmanımıza karşı uyum içinde olmak için çok çalışıyoruz. Askeri iş birliğimiz yolunda gidiyor\" dedi.

Mattis, \"Diplomatik anlaşmazlığın gelecekteki operasyonlarını etkileyebileceğini bekleyip beklemediği\" sorusuna da, \"Spekülasyon yapmak istemiyorum. Ancak geçmişteki diplomatik gerginliklerin askeri ilişkileri etkilemediği ortada\" karşılığını verdi.